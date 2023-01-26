Банк Канады повысил ключевую процентную ставку до самого высокого уровня за 15 лет

Банк Канады повысил базовую процентную ставку овернайт на 25 базисных пунктов до 4,5%, самого высокого уровня за 15 лет. Центробанк заявил, что, вероятно, сделает паузу, чтобы оценить кумулятивный эффект предыдущих повышений. Об этом сообщает Reuters.

Фото: globalnews.ca

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Повышение ставки было ожидаемо. Многие экономисты говорили, что ставка будет повышена.

Стоит отметить, что канадский Центральный банк повышал ставки рекордными темпами — на 425 базисных пунктов за 10 месяцев, чтобы укротить инфляцию, которая достигла пика на уровне 8,1% прошлым летом и замедлилась до 6,3% в декабре, что все еще более чем в три раза превышает целевой показатель банка в 2%.

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Рост инфляции в этом году будет сильнее, чем прогнозировалось в октябре, но ожидается, что в первом полугодии она замедлится, говорится в квартальном отчете банка о денежно-кредитной политике.

Ожидается, инфляция снизится примерно до 3% примерно в середине этого года и достигнет целевого уровня уже в следующем году.

«Если экономика будет развиваться в соответствии с прогнозом, Совет управляющих рассчитывает сохранить учетную ставку на текущем уровне, пока он оценивает влияние кумулятивного повышения процентной ставки», — говориться в заявлении канадского центробанка.

При этом регулятор готов еще больше повысить учетную ставку, если это необходимо, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин