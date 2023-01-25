Деловая активность в еврозоне свидетельствует о том, что регион может избежать рецессии.

В начале 2023 г. экономика частного сектора в еврозоне неожиданно вернулась к росту. Это говорит о том, что регион может избежать рецессии. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: pixabay.com

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Подробности

Индекс менеджеров по закупкам S&P Global в январе вырос до 50,2 против 49,8, которые прогнозировали эксперты в опросе Bloomberg, и впервые с июня показатель превысил 50-процентный порог.

«Различные факторы, включая замедление инфляции, более теплую, чем обычно, зиму в Европе, испытывающую дефицит энергоресурсов, и ослабление ограничений в цепях поставок, способствуют оптимизму в 20 странах-членах еврозоны», — говорится в сообщении.

Главный бизнес-экономист S&P Global Market Intelligence Крис Уильямсон отметил, что хотя стабилизация экономики добавляет доказательств того, что еврозона может избежать рецессии, регион «еще далеко не вышел из леса».

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Ставки ЕЦБ

Европейский центральный банк уже повысил процентные ставки на 250 базисных пунктов и намерен повысить их еще на 0,5 п.п. на следующей неделе. Что произойдет после этого, пока неясно, поскольку некоторые члены Совета управляющих настаивают на более постепенном подходе, в то время более радикальные члены Совета призывают к «значительным» шагам.

«В пользу повышения процентных ставок свидетельствует рост занятости, зафиксированный в течение месяца, и признаки повышения заработных плат, что повлекло за собой недавний рост ценового давления», — сказал Уильямсон.

По его словам, пока нет никаких признаков того, что фундаментальное ценовое давление ослабляется. Поскольку расходы на энергоносители снижаются, а экономика выглядит более устойчивой, ЕЦБ останется сосредоточенным на повышении рисков базовой инфляции и, вероятно, продолжит повышение ставок. Возможно, ЕЦБ будет поднимать ставки во 2 квартале 2023 года.

Источник: МинФин