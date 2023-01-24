Суд отказался отправлять экс-главу Нафтогаза Коболева за решетку

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения бывшему председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию из зала Высшего антикоррупционного суда.

Фото: lb.ua

17

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В ходе заседания представители прокуратуры выступили с просьбой применить к Андрею Коболеву меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако с возможностью внесения залога в размере 365 млн гривен.

Суд отказал в этом ходатайстве.

«Рассмотрев ходатайство детектива САП о применении меры пресечения в отношении Андрея Коболева,…, следователь судья постановил: ходатайство детектива оставить без удовлетворения, копию постановления немедленно вручить прокурору и защитникам, постановление может быть обжаловано в течение 5 дней после объявления», — сказал следственный судья Олег Федоров.

Читайте также: Премия Коболеву. Экс-члены Нафтогаза говорят, что премировали согласно мировой практике корпоративного правленияПредыстория

19 января НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе Нафтогаза Андрею Коболеву. Его подозревают в завладении более 229 млн грн в виде премии за победу в арбитраже против российского Газпрома.

Следствие убеждено, что сумма премии существенно превышала нормативно определенные размеры таких выплат в размере 37,48 млн грн. Также за победу в арбитраже Коболев уже получил премию в 2017 году в размере 12,49 млн грн, добавили в НАБУ.

В 2017 году правление Нафтогаза получило премии за выигрыш первой части судебного спора с Газпромом. Тогда премии получили 8 человек — Андрей Коболев, Сергей Перелома, Юрий Витренко, Ярослав Теклюк и Константин Пожидаев.

Источник: МинФин