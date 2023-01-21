Курс валют на вечер 20 января: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 6 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

Фото: pixabay.com

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Валюта Открытие 20 января Закрытие 20 января Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,64/40,03 39,58/39,98 6/5

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,10−40,54 грн. Евро покупают за 42,70 грн, а продают за 43,35 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,35−40,50, евро — 43,11−43,19 грн.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин