Финансы
Курс валют на вечер 20 января: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 6 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.
Фото: pixabay.com
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|Валюта
|Открытие 20 января
|Закрытие 20 января
|Изменения
|доллар
|36,56/36,93
|36,56/36,93
|0/0
|евро
|39,64/40,03
|39,58/39,98
|6/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,10−40,54 грн. Евро покупают за 42,70 грн, а продают за 43,35 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,35−40,50, евро — 43,11−43,19 грн.
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Автор:
Роман Мирончук
Источник: МинФин