БЭБ передало Силам обороны изъятую технику на 112 миллионов

Бюро экономической безопасности Украины передало подразделениям Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины компьютерную технику и средства связи стоимостью 112 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Фото: facebook.com/ESBU.GOV.UA

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«Смартфоны, планшеты и ноутбуки будут использованы в реализации проекта ВСУ „Глаза Ястреба“ и помогут военным в выполнении поставленных боевых задач», — говорится в сообщении.

Изъятие техники

Технику детективы БЭБ изъяли у группы лиц, которые при содействии должностных лиц Закарпатской таможни Гостаможслужбы завезли товары с нарушением таможенных правил через границу Украины.

Не задекларировав товар, перевозчик уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и пошлины, что привело к фактическому непоступлению в Государственный бюджет Украины в особо крупных размерах.

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Телефоны, планшеты и ноутбуки, незаконно ввозимые в Украину, на 112 млн грн арестованы.

В настоящее время лицу, совершившему перемещение товаров на таможенную территорию Украины, сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 У К Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, пошлины, что привело к фактическому непоступлению в госбюджет средств в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Источник: МинФин