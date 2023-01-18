В Госспецсвязи назвали области, где худшая ситуация с мобильной связью

По состоянию на 17 января 2023 г. общая доступность мобильной связи в Украине составляет около 77% (с учетом доступности базовых станций в регионах, где продолжаются активные боевые действия). Об этом подчеркнул глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь, сообщает Укринформ.

Фото: pixabay.com

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Самая сложная ситуация

Наихудшая ситуация с мобильной связью в:

Запорожской (47,6%),

Донецкой (39,3%),

Луганской области.

Затруднения со связью, связанные с отключениями электроэнергии, могут испытывать жители Одесской (67,6%) и Черкасской областей (68,4%).

«На Херсонщине после деоккупации восстановлено более 20% базовых станций, работавших в регионе до полномасштабного вторжения. На остальной территории Украины доступность мобильной связи составляет не менее 70% от всего количества базовых станций», — отметил Щиголь.

По его словам, после первых массированных ракетных атак россиян этот показатель составил около 40%, что свидетельствует о повышении устойчивости сетей.

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Щиголь также подчеркнул, что решением СНБОУ и соответствующим указом президента от 26 ноября 2022 года определен перечень объектов, которые будут в первую очередь обеспечены связью (по меньшей мере на трое суток).

Это объекты органов государственного управления, экстренные службы и объекты обеспечения жизнедеятельности населения.

Согласно указу президента, Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций выдал 802 операторам распоряжения с перечнем объектов, на которых необходимо предусмотреть бесперебойную связь в течение трех суток.

«Операторы обеспечивают резервным питанием не только базовые станции, но и все подсистемы сети — это десятки тысяч объектов. Пока все ключевые элементы сетей операторов зарезервированы», — добавил глава Госспецсвязи.

Источник: МинФин