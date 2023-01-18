Ситуация на фондовых рынках и массовые увольнения айтишников: что нужно знать утром

Кратко о главном на международных рынках.

Фото: depositphotos

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Американские индексы в основном снижаются

Во вторник S&P 500 потерял 0,2%, Dow Jones — 1,1%, а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,1%. Все — из-за резкого снижения прибыли Goldman Sachs, а также слабых макроэкономических данных из Китая.

Рынки Азии торгуются разнонаправленно

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 0,3%, японский Nikkei прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite практически не изменились, а южнокорейский Kospi снизился на 0,5%.

Нефть дорожает

Нефть дорожает на ожиданиях роста спроса на энергоресурсы в Китае в этом году

Фьючерсы на WTI и Brent выросли вчера на 0,7% до $80,77 и $86,49 за баррель соответственно после роста более чем на 8% на прошлой неделе. Такую динамику эксперты связывают с растущим оптимизмом в отношении потребности Китая в энергоресурсах в этом году.

Ожидается, что после того, как власти КНР отказались от политики Covid Zero, она возрастет. Помимо Китая, поддержку нефти также оказали более слабый доллар и ожидания, что ФРС близится к завершению цикла повышения ставок.

Управляющие фондами имеют самый низкий вес в акциях США с 2005 года

По результатам опроса Bank of America, вложения управляющих фондами в акции США достигли в январе самого низкого уровня с 2005 года. Участники опроса отметили, что это связано с тем, что они начали активнее инвестировать в развивающиеся рынки, Европу и циклические акции на фоне «менее медвежьих» показателей в этом году. Между тем, оптимизм в отношении глобального роста в этом месяце достиг годового максимума на фоне растущих надежд по поводу замедления инфляции и открытия Китая.

С начала 2023 года по всему миру уволено более 25 000 IT-специалистов

Причем около 22 400 человек из них уволили в США. В прошлом году во всем мире было уволено более 154 тыс. работников из более чем 1000 глобальных технологических компаний. Массовые сокращения в IT-сфере эксперты связывают с тем, что компании пытаются сократить растущие расходы на фоне высоких процентных ставок.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Акции (ценные бумаги)

Экономика

Нефть

Источник: МинФин