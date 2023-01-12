Binance купит обанкротившегося криптоброкера Voyager за один миллиард долларов
Обанкротившийся криптокредитор Voyager Digital получил первоначальное одобрение суда на продажу своих активов криптобиржи Binance за $1 млрд. Об этом пишет Reuters .
Фото: incrypted.com
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Подробности
Судья по делам о банкротстве Майкл Уайлс разрешил Voyager заключить соглашение с Binance о покупке активов и запросить голоса кредиторов во время продажи.
Для того чтобы такое соглашение прошло, необходима проверка его в Комитете США по иностранным инвестициям (CFIUS), который проверяет иностранные инвестиции в американские компании по рискам национальной безопасности страны.
CFIUS заявил в судебном иске от 30 декабря, что такая проверка может повлиять на способность сторон завершить транзакции, сроки и соответствующие условия.
Передача активов кредитора криптобирже Binance US включает в себя денежный платеж в размере $20 млн и соглашение о переводе клиентов Voyager на криптобиржу Binance US. После этого клиенты смогут снимать деньги начиная с июля.
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По оценкам Voyager, продажа позволит клиентам вернуть 51% стоимости их депозитов на момент подачи заявления о банкротстве Voyager.
Однако в случае блокировки транзакции со стороны CFIUS, Voyager будет вынужден вернуть клиентам криптовалюту, имеющуюся у него, что приведет к снижению выплат.
Источник: МинФин