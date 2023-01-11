Крупнейшие торговые сети Украины объявили бойкот Bonduelle. Причина — поддержка армии РФ

Крупнейшие торговые сети Украины, в частности АТБ, Varus, Novus, Auchan, объявили бойкот продукции Bonduelle из-за информации о том, что российское подразделение этой фирмы обеспечивает продуктами российских военных. Об этом пишет «Лига».

Фото: rbc.ua

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Поддержка агрессора

«Несмотря на опровержение Bonduelle информации о поддержке российской армии, компания продолжает деятельность на рынке страны-агрессора. Компания VARUS прекращает реализацию продукции Bonduelle», — говорится в сообщении Varus.

Сеть магазинов NOVUS сообщила, что убирает с полок не только Bonduelle, но и Greenfield.

Auchan Ukraine, которой в свое время также пришлось оправдываться из-за решения центрального офиса не покидать российский рынок, тоже заявила, что снимает с полок продукцию бренда Bonduelle.

Сеть АТБ прекратила закупку Bonduelle с 4 января и продолжает распродажу товарных остатков.

«С 4.01.2023 года закупка продукции этого бренда остановлена. Если что-то на полках вы еще можете увидеть, то это продажа остатков, которые были выкуплены нашей сетью», — отметили в АТБ.

Пресс-служба Fozzy Group сообщила, что магазины Сильпо и Фора также изымают с полок товары ТМ Bonduelle.

Источник: МинФин