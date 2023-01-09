Главное за понедельник: Сюрпризы от игроков валютного рынка и выплаты по госдолгу

В 2023 году Украина должна выплатить по внешнему долгу $3,3 миллиарда

В 2023 году выплаты по госдолгу по действующим на начало года сделкам составят 658,4 млрд грн, или $18 млрд, однако по внешнему долгу — всего 122,4 млрд грн, или $3,3 млрд.

Курс доллара и евро на неделю: какие сюрпризы преподнесут новые игроки валютного рынка

В довоенные годы валютный межбанк «просыпался» после ряда новогодних и рождественских праздников только к концу первой декады января. Сейчас он уже активно работал 3−4 января. Что еще необычного на нем будет происходить и как это повлияет на курс гривны, расскажет Минфин.

Убежище в Польше. Что изменится для украинцев с 1 марта

С 1 марта 2023 года украинских переселенцев ждет ряд изменений. Их пребывание в Польше так же остается желательным по-прежнему, но польские законодатели решили урегулировать вопросы помощи гражданам Украины.

Какие страховые выплаты будут назначаться и выплачиваться органами Пенсионного фонда

В связи с присоединением Фонда соцстрахования к Пенсионному фонду уполномоченным органом в системе общеобязательного государственного социального страхования сейчас Пенсионный фонд.

Рынок труда пережил блекауты. 2023 год начался с восстановления

Полномасштабное вторжение РФ повлекло за собой наибольший кризис на рынке труда Украины. До войны работодатели размещали на Work.ua ежемесячно более 100 000 вакансий. Уже в марте количество предложений упало в 15 раз. В 2023 г. рынок труда вошел, восстановившись на половину от довоенного уровня.

Источник: МинФин