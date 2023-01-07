Курс валют на вечер 6 января: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро потерял 1 копейку в покупке и продаже.

Фото: depositphotos

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Валюта Открытие 6 января Закрытие 6 января Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 38,44/38,82 38,43/38,81 1/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,25−40,73 грн. Евро покупают за 42,00 грн, а продают за 42,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,60−40,85, евро — 42,30−42,60 грн.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Доллар

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Валюта

Источник: МинФин