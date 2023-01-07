Финансы
Курс валют на вечер 6 января: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро потерял 1 копейку в покупке и продаже.
Фото: depositphotos
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|Валюта
|Открытие 6 января
|Закрытие 6 января
|Изменения
|доллар
|36,56/36,93
|36,56/36,93
|0/0
|евро
|38,44/38,82
|38,43/38,81
|1/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,25−40,73 грн. Евро покупают за 42,00 грн, а продают за 42,70 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,60−40,85, евро — 42,30−42,60 грн.
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Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
- Доллар
- Евро
- Валюта
Источник: МинФин