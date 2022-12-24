Правительство выделило более 27 миллионов на компенсацию коммунальных расходов за размещение переселенцев

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда госбюджета более 27,3 млн грн на возмещение коммунальных расходов за август общинам, приютившим внутренних переселенцев в коммунальных и государственных учреждениях, а также частных учебных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Фото: zt-rada.gov.ua

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Подробности

Суммы компенсации рассчитаны на основании обобщенной Минрегионом информации от областных военных администраций, центральных органов исполнительной власти по расходам, уплаченным заведениями за коммунальные услуги, потребленные в августе 2022 года в находящихся на их балансе зданиях (помещениях) и в которых в условиях военного положения на безвозмездной основе были размещены временно перемещенные лица.

В течение августа было размещено почти 89 тыс. ВПЛ в регионах и привлечено 2 918 заведений коммунальной и государственной форм собственности, учебных заведений частной формы собственности.

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Напомним

Ранее правительство внесло изменения в порядок и условия предоставления компенсации за потребленные коммунальные услуги за размещение переселенцев. Теперь, начиная с 1 сентября компенсацию на оплату коммунальных услуг могут также получать юридические и физические лица предприниматели, предоставившие безвозмездно временное жилье ВПЛ.

Источник: МинФин