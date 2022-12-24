Финансы

Правительство выделило более 27 миллионов на компенсацию коммунальных расходов за размещение переселенцев

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 декабря, 2022
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Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда госбюджета более 27,3 млн грн на возмещение коммунальных расходов за август общинам, приютившим внутренних переселенцев в коммунальных и государственных учреждениях, а также частных учебных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Фото: zt-rada.gov.ua

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Подробности

Суммы компенсации рассчитаны на основании обобщенной Минрегионом информации от областных военных администраций, центральных органов исполнительной власти по расходам, уплаченным заведениями за коммунальные услуги, потребленные в августе 2022 года в находящихся на их балансе зданиях (помещениях) и в которых в условиях военного положения на безвозмездной основе были размещены временно перемещенные лица.

В течение августа было размещено почти 89 тыс. ВПЛ в регионах и привлечено 2 918 заведений коммунальной и государственной форм собственности, учебных заведений частной формы собственности.

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Напомним

Ранее правительство внесло изменения в порядок и условия предоставления компенсации за потребленные коммунальные услуги за размещение переселенцев. Теперь, начиная с 1 сентября компенсацию на оплату коммунальных услуг могут также получать юридические и физические лица предприниматели, предоставившие безвозмездно временное жилье ВПЛ.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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