Meta согласилась выплатить $725 млн за использование данных пользователей Facebook во время кампании Трампа

Американская Meta Platforms Inc., которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, согласилась выплатить $725 миллионов по коллективному иску, связанному со скандалом четырехлетней давности с участием фирмы Cambridge Analytica. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: pixabay.com

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По данным американского телеканала CNBC, сумма компенсации стала рекордной в истории дел о нарушении конфиденциальности и разглашении данных, истцами в которых выступали частные лица.

«Мы стремились разрешить ситуацию в лучших интересах нашего сообщества и акционеров. За последние три года мы реформировали свой подход к конфиденциальности и внедрили комплексную программу защиты личных данных», — прокомментировал решение представитель Meta.

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Предыстория

Пользователи Facebook подали иск в Meta Platforms в 2018 году. Тогда выяснилось, что британская Cambridge Analytica, связанная с предвыборным штабом экс-президента США Дональда Трампа, получила доступ к данным 87 млн пользователей платформы.

В 2019 году власти США назначили Facebook рекордный штраф в размере $5 млрд по этому делу, которое компания также оплатила.

Источник: МинФин