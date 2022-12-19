Нулевое НДС: В Украину уже завезли 236 тысяч генераторов

В Украину импортировано на льготных условиях с применением нулевого НДС/пошлины 235 900 генераторов. Об этом написал первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк в телеграм-канале.

Фото: itc.ua

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По его словам, большинство генераторов — 92%, или 217300 — завезли юридические лица и 8% (18600) физические лица.

За 2022 год завезли в Украину 510,3 млн генераторов.

Предыстория

Как писал «Минфин», 8 ноября, Кабинет Министров утвердил постановление, которым отменили от уплаты НДС и ввозной пошлины важные для проведения отопительного сезона товары — генераторы, электрогенераторные установки, аккумуляторы электрические, обогреватели и другие.

После масштабных повреждений критической инфраструктуры в результате российских обстрелов Франция, Германия, Чехия, США и Корея предоставят Украине сотни генераторов.

Источник: МинФин