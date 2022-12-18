Германия выделит 130 миллионов евро для Фонда энергетической поддержки Украины, Австрия — 5

Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии выделяет дополнительные 100 млн. евро в Фонд энергетической поддержки Украины. Об этом идет речь в сообщении посольства Германии в Украине.

Фото: pixabay.com

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«Сегодня произошла очередная массированная атака России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. Международные партнеры и стоят бок о бок в это темное время. Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии отвечает на призыв, предоставляя дополнительные 100 млн евро для Фонда энергетической поддержки. До конца года фонд получит 130 млн евро от Германии на неотложные нужды энергетических компаний Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, Австрия перечислит 5 млн. евро в Фонд энергетической поддержки Украины на закупку необходимого оборудования для украинских энергетических компаний.

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Об этом сказал вицеканцлер — федеральный министр Австрии Вернер Коглер во время встречи в Вене с заместителем министра энергетики по европейской интеграции Ярославом Демченковым, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Это первый этап финансовой помощи, которая вместе с оборудованием будет доставлена в Украину. Она существенно усилит способность энергокомпаний производить ремонты на объектах инфраструктуры.

Источник: МинФин