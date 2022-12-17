В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после вчерашнего обстрела россиян

По состоянию на 17 декабря энергосистема Украины продолжает восстанавливаться, однако дефицит электроэнергии в системе, из-за последствий 9 ракетных атак, все еще значительный. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Фото: pixabay.com

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Дефицит электроэнергии

«Продолжается процесс вывода блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности. Теплоэлектростанции поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику. На энергообъектах, поврежденных обстрелами, проводятся аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что дефицит электроэнергии в системе, из-за последствий обстрелов, все еще значительный. Всем облэнерго предоставлены лимиты потребления.

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Погодные условия

В компании добавляют, что состояние электросетей по всей стране также усложнено погодными условиями: дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к оледенению оборудования. Ремонтные бригады работают круглосуточно.

Напомним

Вчера, 16 декабря, Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, в результате чего многие города и области остались без электроэнергии. Произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы страны.

Источник: МинФин