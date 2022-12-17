Финансы
Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке на $253 миллиона
Национальный банк в течение недели, с 12 по 16 декабря 2022 года, купил на межбанковском валютном рынке $7,3 млн и продал $841,4 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило $834,1 млн против $580,8 на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Фото: bank.gov.ua
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Подробности
Таким образом, Нацбанк увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $253,3 млн.
С начала года НБУ:
- купил на межбанке $3 250,4 млн и 110,9 млн евро;
- продал $24 829,7 млн. и 1 789,1 млн. евро.
В частности, с начала войны покупка валюты достигла $2 593,5 млн и 110,9 млн евро, а продажа — $22 59,5 млн и 1 789,1 млн евро.
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Источник: МинФин