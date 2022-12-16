Продолжительный блекаут не помешает 72% компаний ЭВА работать на украинском рынке — опрос

В рамках опроса Индекс инвестиционной привлекательности Украины топ-менеджеры Европейской Бизнес Ассоциации рассказали о влиянии и последствиях для их бизнеса массированных ракетных ударов на энергосистему Украины.

Фото: pixabay.com

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Подробности

Нестабильность электроснабжения за последние два месяца заставила 66% компаний изменить график работы, 40% — уменьшить объемы производства или предоставления услуг, 12% — закрыть часть офисов/отделений/торговых точек.

Еще по 9% приостановили работу или законсервировали часть помещений. Только 1% полностью остановили работу, а на 18% наших компаний отключение электроэнергии вообще или почти никак не повлияло.

Генераторы или другие ИБП

Чтобы минимизировать влияние отключений электроэнергии, 86% бизнесов устанавливают генераторы или другие ИБП, 65% используют альтернативные источники связи и Интернета, 25% переносят данные в облако, 22% проводят мероприятия по кибербезопасности. Только 10% перебоев с электроэнергией заставили проводить релокацию бизнеса или персонала.

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Расходы из-за отключения электроэнергии

Впрочем, в связи с подготовкой к отключениям электроэнергии украинский бизнес несет существенные затраты. Так, 40% опрошенных компаний сообщили, что их расходы на обеспечение автономности уже составили до $50 тысяч, еще 22% сообщают о расходах в диапазоне $50−100 тыс., 24% — о расходах $100−200 тысяч, и 14% потратили уже больше $200 тыс.

В конце концов большинство компаний, а именно 72% утверждают, что длительный блекаут не сможет заставить их выйти с украинского рынка, 20% затрудняются ответить, и только 8% предполагают такую возможность в худшем случае.

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Опрос

Опрос проводился в рамках Индекса инвестиционной привлекательности Украины с 29 ноября по 13 декабря 2022 года. В опросе приняло участие 100 топ-менеджеров членских компаний Ассоциации.

Источник: МинФин