Главное за неделю: Новые санкции против РФ, помощь в 18 млрд евро и защита долларовых сбережений

Есть ли шансы вернуть деньги клиентам FTX и почему у украинцев они самые низкие

Из-за банкротства FTX, одной из крупнейших криптобирж мира, счета свыше миллиона ее клиентов оказались заморожены. Среди них и украинские пользователи. Есть ли у них шанс вернуть свои деньги и как уменьшить риск попадания в аналогичную ситуацию, разбирался «Минфин».

Девятый пакет санкций против РФ: что они предусматривают

Совет Европейского союза в пятницу, 16 декабря, принял девятый пакет санкций, направленный на усиление давления на Россию в связи с ее войной против Украины.

Саммит ЕС одобрил выделение Украине 18 млрд евро

Европейский союз в четверг, 15 декабря, согласовал выделение Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции.

ЕЦБ вслед за ФРС повысил процентные ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевых процентных ставки на 50 базисных пунктов по итогам заседания в четверг, 15 декабря.

Военные условия выдачи наличной СКВ и все, что должны знать владельцы заблокированных карт

Главной темой жалоб наших читателей остаются трудности с получением валютной наличности. Но не только это доставляло хлопот клиентам банков. С какими проблемами сталкивались наши читатели — клиенты банков в ноябре, — делимся реальными историями, чтобы уберечь других от попадания в аналогичные ситуации.

Куда не следует инвестировать во время войны? Прогноз курса (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит: Куда не стоит инвестировать во время войны? Прогноз курса доллара и евро на период с 15 по 21 декабря.

На рынок снова могут вернуться депозиты с правом досрочного расторжения

Царившее долгое время затишье на депозитном рынке закончено. Уже в ближайшее время банки начнут активно пересматривать доходность депозитов, чтобы стимулировать своих клиентов размещать средства не карточных (текущих) счетах, а именно на срочных вкладах. Почему это произойдет и сколько уже платят по ним банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн, расскажет «Минфин».

В Украине изменилась процедура регистрации транспортных средств. Подробности

С 14 декабря вступают в силу два постановления Кабмина, вносящие изменения в процедуру государственной регистрации и перерегистрации транспортных средств. В частности, экспертное исследование транспортных средств будет отделено от процедуры госрегистрации. Об этом заявил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

Самовольное строительство станет легальным. Рада приняла законопроект

13 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект № 5655 о реформировании сферы градостроительства, предусматривающий, в частности, введение уполномоченных лиц по градостроительному контролю и страхованию их ответственности. Об этом написал первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк в телеграм-канале.

Банкам могут дать повод для снижения ставок по депозитам

В военное время одним из ключевых источников заработка для украинских банков стали вложения в депозитные сертификаты Национального банка. «Минфин» расскажет, сколько зарабатывают на них банки, что могут предпринять регуляторы, чтобы изменить ситуацию, и как это скажется на вкладчиках и других потребителях финансовых услуг.

Минфин разместил на аукционе облигации на 14 миллиардов

На аукционе 13 декабря Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 14,04 млрд грн, что намного больше, чем на прошлой неделе — 3,09 млрд грн (в эквиваленте).

Украине выделили $1 миллиард помощи для прохождения зимы

Украина привлекла около $1 млрд по итогам прошедшей сегодня, 13 декабря, в Париже международной конференции «Солидарность с украинским народом». Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Рада разрешила бизнесу хранить до 2 тонн горючего без лицензии

Верховная Рада приняла законопроекты № 8196 и № 8197 во втором чтении, позволив бизнесу хранить до 2 тонн горючего для генераторов без лицензии. Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета Ярослав Железняк.

Как правильно защитить долларовые сбережения

Имеет ли смысл накапливать доллар сейчас, чтобы сохранить накопленные финансы? Большинство украинцев просто решают дилемму — покупать при первой же возможности. О том, как уберечься от обесценивания сбережений НВ рассказал Любомир Остапов, финансовый планер iplan.ua. «Минфин» выбрал главное.

Сэм Бенкман-Фрид арестован на Багамских островах — CNN

Сэм Бенкман-Фрид, основатель криптобиржи FTX, был арестован на Багамских островах. Прокуратура США выдвинула против него уголовные обвинения. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление правительства Багамских островов.

Авторынок в Украине: что влияло в 2022 году и чего ждать в 2023 году

Эксперты Института исследований авторынка определили, что происходило на рынке в 2022 году и составили прогноз на следующий, 2023 год.

Как бизнесу получить компенсацию за военный ущерб

В прошлом месяце Генассамблея ООН поддержала правомерность уплаты PФ компенсации Украине за военный ущерб. Однако, это лишь начало длительного процесса взыскания миллиардных потерь с России. Его пошаговую инструкцию составили налоговый эксперт, co-founder консалтинговой компании «БЮРО» Виктория Домарева и владелица адвокатского бюро «Елены Ситарчук» Елена Ситарчук.

Источник: МинФин