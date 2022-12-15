Финансы

ФРС повысила процентную ставку на 0,5%

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 15 декабря, 2022
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Федеральная резервная система США в среду,14 декабря, повысила процентные ставки 50 базовых пунктов в целевой диапазон 4,25−4,5%. Об этом сообщил глава ФРС Джером Пауэлл во время выступления на брифинге.

Фото: investopedia.com

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Прогноз

При этом ФРС прогнозирует, что к концу 2023 года ставку повысят еще как минимум на 75 базисных пунктов. Ставка ФРС, которая начала год почти на нулевом уровне, сейчас находится в целевом диапазоне от 4,25 до 4,50%, что является самым высоким показателем с конца 2007 года.

Пауэлл выделил на несколько факторов, которые повлияли на решение ФРС:

  • экономика США значительно замедлилась по сравнению с прошлым годом;
  • рынок труда остается стойким;
  • еще не был достигнут полный эффект от повышения ставки.

Скорость повышения ставок не критична

Он также подчеркнул, что последующие решения ФРС будут основываться на совокупности поступающих данных. При этом он обратил внимание, что скорость повышения ставок пока не критична.

Инфляция

Прогнозируется, что инфляция, исходя из желаемого показателя ФРС, будет оставаться выше целевого показателя центрального банка в 2% по крайней мере до конца 2025 года, а к концу следующего года все еще будет превышать 3%.

Пауэлл заявил, что центробанк будет придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не достигнет цели по возвращению инфляции на целевой уровень 2%. В ноябре инфляция составляла 7,1%.

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Безработица

Ожидается, что средний прогнозируемый уровень безработицы вырастет до 4,6% в течение следующего года с текущих 3,7%, что превышает исторически ассоциировавшийся уровень с рецессией.

ВВП США

По прогнозу ФРС, в 2023 году ВВП США вырастет всего на 0,5%, как и в 2022 году, а затем вырастет до 1,6% в 2024 году и 1,8% в 2025-м.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 15 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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