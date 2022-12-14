Apple хочет разрешить загружать приложения не только из App Store

Компания Apple планирует разрешить альтернативные магазины приложений на своих iPhone и iPad, являющихся частью масштабного обновления, направленного на соответствие строгим требованиям Европейского Союза, которые вступят в силу в 2024 году. Об этом сообщает Bloomberg.

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Что известно

В рамках изменений пользователи смогут загружать программное обеспечение сторонних разработчиков на iPhone и iPad без использования App Store компании.

По данным агентства, Apple рассчитывает подготовить изменения в 2023 году. Они могут быть доступны в обновлении операционной системы до версии iOS 17. Возможно, для всех устанавливаемых сторонних приложений потребуется одобрение Apple. За это могут взимать комиссию, составляющую 15−30% прибыли разработчиков.

Эти шаги являются ответом на законы ЕС, направленные на выравнивание условий игры для сторонних разработчиков и улучшение цифровой жизни потребителей.

На протяжении многих лет регуляторы и производители программного обеспечения жаловались, что Apple и Google, управляющие двумя крупнейшими магазинами мобильных приложений, обладают слишком большой властью на рынке.

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Главный новый европейский закон, получивший название Закон о цифровых рынках, вступит в силу в ближайшие месяцы, но компании не обязаны соблюдать все правила до 2024 года.

Закон требует от технологических компаний разрешить установку сторонних программ и упростить пользователям доступ к базовым настройкам устройств. Правила требуют, чтобы службы обмена сообщениями работали вместе и чтобы сторонние разработчики имели равный доступ к основным функциям в приложениях и службах.

Законы распространяются на технологические компании с рыночной оценкой не менее 75 млрд евро и минимум 45 млн пользователей ежемесячно в ЕС.

Источник: МинФин