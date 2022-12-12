НБУ: в Украине каждая шестая активная платежная карта токенизирована

По итогам сентября 2022 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 108,8 млн шт. Это на 19% больше по сравнению с довоенным январем 2022 года. Об этом свидетельствует статистика использования платежных карт, эмитированных банками Украины, в течение III квартала 2022 года.

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Как отметили в НБУ, произошло небольшое уменьшение количества платежных карт, с которыми ежемесячно осуществлялись расходные операции, на 6% — с 48,2 млн шт. в январе до 45,2 млн шт. в сентябре.

Продолжает расти общее количество бесконтактных платежных карт. Их количество, по итогам сентября этого года, выросло на 22% по сравнению с январем. В общей сложности более половины (55%) активных платежных карт в сентябре — это бесконтактные карты.

Также популярны среди украинцев и токенизированные платежные карты. Среди всех активных карт их доля остается стабильной и составляет 16,7% (в январе 2022 года — 16,3%), несмотря на незначительное уменьшение количества таких карт по сравнению с январем этого года (на 4%).

То есть токенизирована примерно каждая шестая активная платежная карта, как и в начале 2022 года.

Как следствие, только шестая часть операций (15,5% по сумме и 13,5% по количеству) в III квартале этого года осуществлялась в торговой сети с физическим считыванием данных с носителя карты (в III квартале 2021 года доля таких операций составила 22, 7% и 24,2% соответственно.)

Остальные операции были бесконтактными (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов).

Их сумма в III квартале 2022 составила более 284 млрд грн (в III квартале 2021 сумма составила почти 180 млрд грн).

Источник: МинФин