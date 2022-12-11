В Киеве обновили графики стабилизационных отключений электроэнергии

Компания ДТЭК Киевские электросети с 9 декабря ввела обновленные графики стабилизационных отключений с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме после последних массированных обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Фото: pixabay.com

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Обновленный график

Обновленный график состоит из 3 категорий:

Свет есть. Периоды, когда будет светло. Это белый цвет на графике;

Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике;

Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

Посмотреть обновленный график можно по этой ссылке.

Тестовый режим

В ближайшие несколько дней график будет работать в тестовом режиме.

В случае отсутствия вашего адреса в графике или расхождение реальной ситуации с графиком — в ДТЭК просят безотлагательно сообщать об этом.

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«Самый быстрый способ — написать нам в частные сообщения на Facebook ДТЭК Киевские электросети. Также можно подать заявку на сайте компании в разделе „Отсутствует электроэнергия?“ Заявки принимаются в том числе через колл-центр, однако это может занять больше времени из-за большого количества звонков», — отметили в компании.

Впоследствии обновленные графики будут работать в Одесской и Днепропетровской областях.

В ДТЭК также напомнили, что после того, как появился свет после отключения, электроприборы следует включать поочередно. Это поможет избежать аварий из-за перегрузки электросетей и сохранить свет в вашем и соседнем доме.

Источник: МинФин