Финансы

В Киеве обновили графики стабилизационных отключений электроэнергии

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 11 декабря, 2022
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Компания ДТЭК Киевские электросети с 9 декабря ввела обновленные графики стабилизационных отключений с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме после последних массированных обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Фото: pixabay.com

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Обновленный график

Обновленный график состоит из 3 категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда будет светло. Это белый цвет на графике;
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике;
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

    • Посмотреть обновленный график можно по этой ссылке.

    Тестовый режим

    В ближайшие несколько дней график будет работать в тестовом режиме.

    В случае отсутствия вашего адреса в графике или расхождение реальной ситуации с графиком — в ДТЭК просят безотлагательно сообщать об этом.

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    «Самый быстрый способ — написать нам в частные сообщения на Facebook ДТЭК Киевские электросети. Также можно подать заявку на сайте компании в разделе „Отсутствует электроэнергия?“ Заявки принимаются в том числе через колл-центр, однако это может занять больше времени из-за большого количества звонков», — отметили в компании.

    Впоследствии обновленные графики будут работать в Одесской и Днепропетровской областях.

    В ДТЭК также напомнили, что после того, как появился свет после отключения, электроприборы следует включать поочередно. Это поможет избежать аварий из-за перегрузки электросетей и сохранить свет в вашем и соседнем доме.

    Источник: МинФин

    Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 11 декабря, 2022
    0 0 1 минута чтения
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    Admin

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