Финансы

В Киеве, Одессе и Днепре сегодня происходят экстренные отключения света

Photo of Admin Admin Send an email 10 часов agoОбновлено: 3 декабря, 2022
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В субботу, 3 декабря, в Киеве, Днепре и Одессе применили экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает прессслужба ДТЭК в Telegram.

Фото: pixabay.com

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Пока графики стабилизационных отключений не действуют.

В ДТЭК заявили, что их энергетики вместе со специалистами «Укрэнерго» и другими экстренными службами делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Следует отметить, что вчера, 2 декабря, производители электроэнергии обеспечивали 83% потребления. Учитывая потребности критической инфраструктуры бизнес и население были обеспечены электричеством на 40−50%.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 10 часов agoОбновлено: 3 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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