Apple заставила Coinbase удалить переводы NFT из iOS-приложения криптобиржи

Криптобиржа Coinbase обвинила Apple в том, что компания заставила ее удалить переводы NFT из своего приложения Wallet на iOS, поскольку хотела, чтобы переводы проходили через систему покупок с 30-процентной комиссией. Об этом сообщает The Verge.

Фото: facebook.com/Coinbase

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Подробности

По словам Coinbase, сделать это невозможно по нескольким причинам, одна из которых важна — система Apple не поддерживает оплату криптовалютой.

Вы должны заметить, что вы не можете NFTs на Coinbase Wallet iOS anymore. Это означает, что Apple заблокирована наши последние приложения, чтобы избежать неудовлетворительной способности. 🧵

— Coinbase Wallet (@CoinbaseWallet) December 1, 2022

Хотя на некоторых рынках NFT можно покупать цифровые токены за традиционную фиатную валюту (например, доллар США), комиссии, о которых говорит Coinbase, — это совсем другое дело.

В таких блокчейнах, как Ethereum, использующих многие проекты NFT, любая транзакция будет взимать комиссию, которую будут оплачивать пользователи. Комиссии собираются в криптовалютах, например ETH. И когда вы захотите просто подарить кому-то NFT бесплатно, нужно будет уплатить процент.

Важно, что ни одна часть комиссии не поступает ни Coinbase, ни лицу, получающему NFT. Размер комиссии также может изменяться в зависимости от ряда факторов, таких как цена криптовалюты или количество людей, пытающихся получить подтверждение транзакций. Другими словами, система покупок у Apple не настроена под это.

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Рекомендации Apple

В октябре Apple обновила свои рекомендации по использованию App Store, в частности разрешив приложениям проводить криптовалютные платежи при определенных условиях:

криптобиржи смогут производить платежи только при наличии региональных лицензий;

финансовые операции должны производиться только через систему покупок Apple.

«Программы могут использовать покупки в программе для покупки и продажи услуг, связанных с невзаимозаменяемыми токенами (NFT), как минтинг, листинг и передача. Приложения могут позволять пользователям просматривать собственные NFT и коллекции принадлежащих другим NFT при условии, что приложения не будут содержать кнопки, внешние ссылки или другие призывы к действиям, которые направляют клиентов к механизмам покупки, кроме покупки в приложении», — говорится в рекомендации Apple.

Формулировка, которую Apple применила здесь, охватит и обычные переводы — когда вы просто перемещаете NFT между своими кошельками или отправляете его в подарок.

Coinbase надеется, что это просто ошибка, и что она сможет исправить ситуацию с Apple, хотя эти разговоры могут быть несколько напряженными после того, как ее генеральный директор Брайан Армстронг написал в Twitter, что App Store является монополией и некоторые решения Apple «абсурдны».

Досить примера из ребенков дискуссии были с Apple на небольшой основе, чтобы сделать с их app store monopoly. Это gotten pretty absurd at times. https://t.co/g43JPDoYZX

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) December 1, 2022

Похоже, Coinbase придется как-то обходить новые правила, если Apple действительно настроена получить комиссию за обычную передачу NFT, — сейчас они советуют пользователям скачать расширение Coinbase Wallet Chrome.

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Источник: МинФин