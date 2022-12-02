Финансы
Рада назначила Кубракова вице-премьером — министром инфраструктуры и регионального развития
Верховная Рада 1 декабря назначила Александра Кубракова на должность вице-премьер-министра — министра инфраструктуры и регионального развития. Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк в Telegram.
Фото: kmu.gov.ua
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Подробности
За назначение Кубракова вице-премьером проголосовали 263 нардепа.
До этого депутаты проголосовали за его увольнение с должности министра инфраструктуры.
Напомним
Вчера, 30 ноября, Минфин писал о том, что в Верховную Раду поступило заявление Александра Кубракова об освобождении от должности министра инфраструктуры.
Источник: МинФин