Финансы

Рада назначила Кубракова вице-премьером — министром инфраструктуры и регионального развития

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 2 декабря, 2022
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Верховная Рада 1 декабря назначила Александра Кубракова на должность вице-премьер-министра — министра инфраструктуры и регионального развития. Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк в Telegram.

Фото: kmu.gov.ua

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За назначение Кубракова вице-премьером проголосовали 263 нардепа.

До этого депутаты проголосовали за его увольнение с должности министра инфраструктуры.

Напомним

Вчера, 30 ноября, Минфин писал о том, что в Верховную Раду поступило заявление Александра Кубракова об освобождении от должности министра инфраструктуры.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 2 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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