Финансы

В Киеве создали алгоритм бесперебойной работы мобильной связи

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 1 декабря, 2022
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Власти Киева создали алгоритм бесперебойной работы мобильной связи во время блекаута. Сейчас как можно больше вышек пытаются снабдить генераторами. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в телеграм-канале.

Фото: focus.ua

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«Руководством города вместе с операторами мобильной связи такой алгоритм создан, бесперебойной работы на случай блекаута. Мы стараемся больше станций мобильной связи обеспечить генераторами. В свою очередь, это вышки общенационального масштаба, которые обеспечивают связью как Украину, так и Киев «, — отметил Попко.

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По его словам, в райгосадминистрациях и больницах столицы также планируется разместить около 40 Starlink. При этом существует сеть оптоволоконных линий, часть которых продолжит работу даже при блекауте. Их работу обеспечат в половине «пунктів незламності», там будет вай-фай.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, почему при перебоях со светом исчезает интернет и возможность звонить по-мобильному.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 1 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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