В Киеве создали алгоритм бесперебойной работы мобильной связи

Власти Киева создали алгоритм бесперебойной работы мобильной связи во время блекаута. Сейчас как можно больше вышек пытаются снабдить генераторами. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в телеграм-канале.

Фото: focus.ua

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Подробности

«Руководством города вместе с операторами мобильной связи такой алгоритм создан, бесперебойной работы на случай блекаута. Мы стараемся больше станций мобильной связи обеспечить генераторами. В свою очередь, это вышки общенационального масштаба, которые обеспечивают связью как Украину, так и Киев «, — отметил Попко.

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По его словам, в райгосадминистрациях и больницах столицы также планируется разместить около 40 Starlink. При этом существует сеть оптоволоконных линий, часть которых продолжит работу даже при блекауте. Их работу обеспечат в половине «пунктів незламності», там будет вай-фай.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, почему при перебоях со светом исчезает интернет и возможность звонить по-мобильному.

Источник: МинФин