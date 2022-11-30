Финансы

Минфин разместил на аукционе облигации на 21,2 миллиарда

Photo of Admin Admin Send an email 7 часов agoОбновлено: 30 ноября, 2022
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На аукционе 29 ноября Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 21,22 млрд грн (в эквиваленте), что намного больше, чем на прошлой неделе — 1,18 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Фото: slovoidilo.ua

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Что предлагали инвесторам

29 ноября Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

  • 3,25 млрд грн под 14% с погашением 5 апреля 2023 года;
  • 254,62 млн под 14% с погашением 27 сентября 2023 года;
  • 5,04 млн грн под 18,5% с погашением 14 февраля 2024 года;
  • 307,02 млн грн под 19% с погашением 13 марта 2024 года;
  • 19,23 млн грн под 19,25% с погашением 30 октября 2024 года.

В иностранной валюте:

  • 381,94 млн евро под 3% с погашением 11 мая 2023 года;
  • 72,22 млн евро под 2,5% с погашением 11 января 2024 года.

Где купить военные облигации — читайте по ссылке.О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 7 часов agoОбновлено: 30 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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