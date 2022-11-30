Минфин разместил на аукционе облигации на 21,2 миллиарда

На аукционе 29 ноября Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 21,22 млрд грн (в эквиваленте), что намного больше, чем на прошлой неделе — 1,18 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Фото: slovoidilo.ua

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Что предлагали инвесторам

29 ноября Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

3,25 млрд грн под 14% с погашением 5 апреля 2023 года;

254,62 млн под 14% с погашением 27 сентября 2023 года;

5,04 млн грн под 18,5% с погашением 14 февраля 2024 года;

307,02 млн грн под 19% с погашением 13 марта 2024 года;

19,23 млн грн под 19,25% с погашением 30 октября 2024 года.

В иностранной валюте:

381,94 млн евро под 3% с погашением 11 мая 2023 года;

72,22 млн евро под 2,5% с погашением 11 января 2024 года.

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Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин