Япония отправит Украине генераторы и лампы на $2,5 миллиона

Япония направит Украине экстренную помощь в виде генераторов и ламп на солнечных батареях на $2,57 млн. Об этом сообщает пресс-служба МИД Японии.

Фото: pixabay.com

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Подробности

Генераторы и лампы будут переданы Украине через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В МИД Японии подчеркивают, что масштабное отключение электроэнергии произошло в разных областях Украины из-за разрушения значительной части объектов энергетической инфраструктуры в результате атак РФ.

В условиях наступления зимних холодов помощь Японии будет иметь большое значение для тех, кто не может пользоваться отопительными приборами и осветительным оборудованием.

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«Правительство Японии продолжит оказывать поддержку и поддерживать народ Украины, сталкивающийся с трудностями, в сотрудничестве с международным сообществом, включая членов G7», — говорится в заявлении.

Напомним

«Минфин» писал о том, что ракетная атака России против Украины 15 ноября нанесла от $0,5 млрд до $1 млрд прямого ущерба украинской экономике.

Источник: МинФин