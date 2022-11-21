Илон Маск разблокировал Дональда Трампа в Twitter
Новый владелец Twitter Илон Маск после опроса разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа.
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За разблокировку проголосовали 51,8% участников опроса. Маск запустил голосование 19 ноября.
The people have spoken.
Trump will be reinstated.
Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv
— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022
«Народ высказался. Трамп будет восстановлен в должности. Vox Populi, Vox Dei голос народа», — написал Маск.
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Впоследствии был восстановлен первоначальный аккаунт Трампа, созданный в 2009 году. По состоянию на 7:00 20 ноября у него более 1 млн подписчиков.
Новая политика Twitter
Маск заявил, что новая политика Twitter — это свобода слова, а не свобода досягаемости.
«Негативные и ненавистнические твиты будут максимально ограничены и демонетизированы, чтобы не было никакой рекламы или других доходов», — написал миллиардер.
Он отметил, что пользователи не смогут найти такие публикации, если не будут искать их специально. Маск подчеркнул, что речь идет только об отдельных публикациях, а не о целых учетных записях.
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
- Илон Маск
Источник: МинФин