Плановые отключения электроэнергии сегодня будут по всей Украине (графики)

Сегодня, 19 ноября, во всех регионах Украины с 8:00 до 24:00 будут применяться плановые отключения. Пока дополнительные аварийные отключения не планируются. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Фото: pixabay.com

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Подробности

Компания отметила, что она не отключает конкретные дома, улицы или города. Ее функции — предоставить облэнерго только объемы (мегаты), на которые нужно уменьшить потребление.

«Ограничение потребления — это последствия ракетных атак рашистов на энергосистему Украины. На этой неделе это уже было шестой. Повреждений много, они сложны. Ремонтные бригады работают круглосуточно и без выходных над восстановлением истерзанной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам», — говорится в сообщении.

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Графики отключений

Графики плановых отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по этой ссылке.

Источник: МинФин