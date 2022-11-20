Худшее впереди: глава МВФ предупредила о более трудных временах

Пандемия и война в Украине вызвали замедление экономического роста и резкий рост цен на энергоносители. Глава МВФ Кристалина Георгиева прогнозирует, что в следующем году ситуация только усугубится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Георгиевой.

Фото: censor.net

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Заявление Георгиевой

«Что касается 2023 года, мы должны признать, что нас ждут более тяжелые времена. Худшее впереди», — сказала она.

Как отметила Георгиева, пандемия вызвала необратимую потерю экономического производства, равную 5,3% мирового ВВП. В Азии — очень интегрированном регионе — этот показатель был еще выше, потеря 9% ВВП.

Кроме того, война в Украине повлекла за собой колоссальный шок цен на энергоносители.

Совокупное влияние этих двух событий стало резкое замедление глобального роста с 6,1% в 2021 году до 3,1% в 2022 году. Они также вызвали высокую инфляцию, высокий уровень растущего долга и усиление неравенства во многих странах, заявила глава МВФ.

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«Иными словами, мы наблюдаем глубокий сдвиг: от относительно предсказуемого мира с соблюдением международных норм, низкой инфляцией и низкими процентными ставками в более изменчивый, неопределенный и фрагментированный мир, особенно с точки зрения торговли, с высокой инфляцией и высокими процентными ставками», — сказала глава МВФ.

По ее словам, в целом мир сталкивается с более мрачным экономическим горизонтом, и преобладают риски ухудшения ситуации. Риск инфляции представляет собой явную и реальную опасность, и ее устранение должно стать первоочередной задачей. В противном случае это вызывает дестабилизацию и больше всего ударит по неимущим.

МВФ прогнозирует, что глобальный рост снизится до 2,7% в следующем году. При этом, по крайней мере, треть мира окажется в рецессии. Три основных двигателя глобального роста — США, Китай и Европа — одновременно замедляют темпы роста, и это ударяет по экспорту развивающихся рынков.

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Все это делает 2023 год намного сложнее для политиков, чем 2020 год, отметила глава МВФ. Тогда политики преследовали одну общую цель: поддержать экономику, а это означало, что денежно-кредитная политика и налогово-бюджетная политика двигались в одном направлении. Теперь налогово-бюджетная политика должна применяться очень осторожно, чтобы нацелить ее на уязвимые части экономики, но не подрывая при этом денежно-кредитную политику и борьбу с инфляцией.

«Иными словами, при нажимающей на тормоза денежно-кредитной политике налогово-бюджетная политика не должна нажимать на педаль акселератора», — сказала Георгиева.

Источник: МинФин