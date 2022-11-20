Европейцы стали выбирать более бюджетные поездки на Рождество и Новый год

Европейцы из-за инфляции начали выбирать более бюджетные варианты поездок на рождественские и новогодние каникулы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные сервиса бронирования Trivago.

Фото: news.liga.net

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Как сообщают специалисты по онлайн-бронированию номеров сервиса, европейцы сокращают бюджеты на поездки, так как растущие расходы домохозяйств сказываются на располагаемых доходах.

По словам финансового директора Trivago Маттиаса Тиллманна, данные о бронировании за период с ноября по январь указывают на то, что люди чаще выбирают более дешевые отели и более короткие поездки.

Тиллманн отметил, что путешественники сокращают продолжительность своего пребывания в среднем на 10%.

Кроме того, по его словам, в нынешних условиях «люди ищут более выгодное соотношение цены и качества». Особой популярностью пользуются средиземноморские города, где жилье, как правило, дешевле.

Среди популярных курортов остаются Греция и Испания, а Стамбул существенно улучшил свои позиции, переместившись из топ-20 популярных мест для проведения отдыха в пятерку лидеров.

При этом, хотя европейцы становятся все более экономными, они пока не отказываются от отпуска и путешествий полностью.

Такое изменение предпочтений, скорее всего, пойдет на пользу недорогим авиакомпаниям, таким как Ryanair, поскольку клиенты выбирают более доступные билеты.

Источник: МинФин