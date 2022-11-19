monobank сегодня ночью проведет регламентные работы. На случай полного блекаута
monobank готовит системы для работоспособности на случай полного блекаута, поэтому сегодня ночью с 00.30 до 05.00 будут проводить регламентные работы. Об этом в телеграм-канале написал один из соучредителей банка Олег Гороховский.
Фото: monobankua.com
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«Готовим системы для работоспособности в случае полного блекаута», — написал Гороховский.
Регламентные работы
По его словам, с 00.30 до 05.00 банк будет проводить регламентные работы.
«Нам нужно это время для установки обновлений на внутренних системах.
В настоящее время не будет доступно открытие новых карт, счетов, депозитов, банок, рассрочек», — отметил один из соучредителей банка.
Также, с 3:00 до 5:00 не будут доступны операции по картам (платежи, пополнения, переводы).
«Пожалуйста, не производите оплаты в этот период, поскольку они, скорее всего, будут неуспешными. Приносим извинения за неудобства. Надеемся, не сильно вас подводим», — написал он.
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
Источник: МинФин