Украинцы уже приобрели у «Дии» военных облигаций почти на 142 миллиона

Украинцы уже приобрели 142 тысячи военных облигаций из-за применения «Действие» на почти 142 млн грн. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Укринформ.

Фото: pmg.ua

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«Украинцы уже приобрели 142 тысяч военных облигаций через Действие. Это почти 142 миллиона гривен, работающих на победу Украины. В лидерах — Херсон, Донецк и Мелитополь. Недавно распродали две облигации — Луганск и Крым. Добавили два города — Энергодар и Бердянск», — сказал министр.

Федоров отметил, что покупая ОВГЗ, украинцы не платят комиссию за платеж, налог с полученного дохода и дополнительную комиссию продавцу.

«Именно из бюджета выплачивается заработная плата военным, учителям и медикам. Покупается оружие, техника, медикаменты, каски и броники для ВСУ. Работают предприятия и выплачивают пенсии, социальные выплаты. Для того чтобы мы могли достойно держать оборону, а ВСУ деоккупировать города, экономика должна работать. Средства должны работать», — добавил министр.

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Напомним

С 3 октября военные облигации стало возможным приобрести на портале Действие.

Украина начала выпускать рыночные военные облигации 1 марта и с этого времени от их продаж в государственный бюджет было привлечено более 131 млрд грн.

Денежные средства от размещения военных облигаций направляются на финансирование потребностей ВСУ и поддержку экономики Украины в военное время.

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Источник: МинФин