Почти половина энергосистем Украины выведена из строя в результате ракетных ударов РФ — Шмыгаль

В результате ракетных ударов РФ по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совместном брифинге с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве, сообщает Укринформ.

Фото: facebook.com/dshmyhal

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Подробности

«К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения и лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи. Только в течение 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половину нашей энергетическая система выведена из строя», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в этих условиях Украина нуждается в дополнительной поддержке от европейских партнеров как в сфере энергетики, поставки дополнительного оборудования, так и дополнительных финансовых ресурсов для закупки дополнительных объемов газа и также для большей поддержки энергетического сектора.

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Напомним

Россия с 10 октября массированно атакует украинскую энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру ракетами и беспилотниками.

Президент Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в результате энергетического терроризма со стороны РФ серьезно повреждено около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

Источник: МинФин