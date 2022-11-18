Главное за неделю: Заработок на NFT, перспективы евро и самые прибыльные и убыточные банки

Зарабатываем на NFT: все способы — от создания до спекуляций

В предыдущей статье мы с вами узнали о том, что такое NFT, как его применяют, какие у него перспективы и возможности. Сегодня подробно разберем вопрос: «Как зарабатывать на NFT?».

Гендиректор Prozorro Задворный уволился после шести лет работы

Василий Задворный уходит с должности гендиректора госпредприятия «Прозорро», которую он занимал последние 6 лет. Временно исполнять обязанности директора Prozorro будет замгендиректора Наталья Шимко.

Первый транш из 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украина может получить уже в январе

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис рассчитывает, что первый транш из 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украина получит уже в январе 2023 года. Об этом он заявил на совместной с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на три месяца

Верховная рада одобрила указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года.

Евро стремительно растет: какие котировки увидим до конца года в мире и Украине

В последние месяцы евровалюта стала одним из главных инструментом спекулятивных заработков. Поддерживал такую репутацию евро и в последние несколько месяцев, то опускаясь почти до 0,95 доллара, то взлетая выше уровня в 1,042 и затем постепенно проседая ниже 1,04 доллара.

«Зерновое соглашение» продлили на четыре месяца

В Стамбуле договорились о продолжении работы «зернового коридора» по экспорту продовольствия из трех украинских морских портов еще на 120 дней.

НБУ назвал 10 самых прибыльных банков с начала года (список)

По итогам третьего квартала самым прибыльным банком стал государственный Приватбанк. Об этом говорится в данных Нацбанка.

Наиболее убыточные банки за 3 квартал

Национальный банк подвел итоги работы украинских банков за 3 квартал 2022 года. Наиболее убыточным оказался государственный Укрэксимбанк — 7,91 млрд грн. Об этом говорится в данных НБУ.

Зеленский подписал закон о создании Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о создании Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Байден просит Конгресс США выделить еще более $37 миллиардов помощи для Украины

Президент США Джо Байден просит Конгресс согласовать предоставление еще более $37 миллиардов экстренной помощи для Украины. В частности, $21,7 миллиарда предлагают выделить на военную, разведывательную и другую оборонную поддержку.

В рамках помощи энергосистеме Украины партнеры утвердили программы на 200 миллионов евро

Международные партнеры утвердили программы помощи украинской энергосистеме более чем на 200 млн евро. Часть необходимого оборудования уже идет в Украину. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга «Текущая ситуация с электроэнергией в Украине».

Минфин снова поднял доходность ОВГЗ: текущий максимум — 19%

На аукционе 15 ноября Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 5,01 млрд грн, что намного больше, чем на прошлой неделе — 43,75 млн грн (в эквиваленте). Минфин также поднял доходность некоторых облигаций.

Резолюция ООН о репарациях: как будет работать механизм взыскания денег с РФ

Генеральная ассамблея ООН голосами 94 стран поддержала резолюцию по созданию международного механизма, который должен обеспечить возмещение Украине ущерба от российской агрессии. «Минфин» объясняет, что это означает на практике, и действительно ли удастся получить выплаты от страны-агрессора.

Кадровые изменения: Данилишин ушел с поста главы Совета НБУ

Председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин покинул свой пост. Он возглавлял этот орган последние шесть лет. Об этом он написал в фейсбуке.

Технологический сектор растет, криптоиндустрия ищет новое дно: падения и взлеты прошлой недели

С 7 по 11 ноября американские фондовые индексы продемонстрировали самый высокий недельный прирост за последние пять месяцев. К моменту закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 3,7%, S&P 500 — на 5,54%, NASDAQ Composite — на 7,35%. Этому способствовали надежды на дальнейшее снижение инфляции в США. Среди лидеров роста — акции крупных технологических компаний. О самых больших успехах и неудачах на рынке акций «Минфину» рассказал инвестиционный аналитик Олег Лысенко.

Все о курсе валют за 2 минуты. «Минфин» запустил подкаст «Прямо по курсу»

«Минфин» запустил подкаст «Прямо по курсу»: Все о курсе валют за 2 минуты. Мы делаем это для тех, кому удобнее слушать наши валютные выпуски. Курсовые новости будут выходить ежедневно — утром и вечером, средней продолжительностью — 2 минуты. Сейчас на платформах уже есть выпуски.

Источник: МинФин