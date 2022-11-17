Фонду госимущества передали более 2 тысяч госпредприятий для приватизации

Более 2 тысяч государственных предприятий уже передано Фонду государственного имущества для приватизации. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Киевского международного экономического форума, сообщает Укринформ.

Фото: neat.com.ua

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Подробности

«Когда наше правительство начало работать у нас было 3,5 тыс. государственных предприятий. По состоянию на сегодняшний день мы уже передали более 2 тыс. предприятий Фонда госимущества для приватизации», — рассказал он.

Премьер отметил, что часть этих государственных предприятий уже приватизирована. Он подчеркнул, что в Украине продолжается малая и средняя приватизация, несмотря на войну.

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Напомним

28 июля 2022 года Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, разработанный с целью ускорения приватизационных процессов в период введения военного положения.

Документ адаптирует к условиям военного положения и усовершенствует порядок осуществления мероприятий по подготовке к приватизации и продаже, а также уточняет отдельные положения законодательства в части упрощения предоставления специальных разрешений пользования природными ресурсами.

Новая волна малой приватизации в Украине началась в сентябре 2022 года.

Источник: МинФин