FinTech Ukraine 2022:  как мировые технологии меняют финансовый мир

Метавселенная, Web 3.0, NFT, криптовалюты, блокчейн, необанкинг, BNPL, встроенные финансы могут стать главными технологическими трендами, способными существенно изменить структуры рынка финансовых услуг.

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Эти темы стали мейнстримом крупнейших и популярных конференций сферы финтеха в 2022 году: Money 20/20 Europe, Singapore Fintech Festival, Websummit 2022, 12th NextGen Payments & RegTech Forum.

Можно сколько угодно оставаться скептиком в отношении криптоактивов, как инструмента инвестирования, но игнорировать возможности и преимущества технологии блокчейн — это равнозначно выстрелу в собственную ногу. По прогнозам аналитиков, мировой рынок блокчейна вырастет в 143 раза к 2030 году с общим объемом в $1,5 трлн. Основные финансовые сервисы, включая Visa, Mastercard и PayPal, начинают использовать криптоактивы и позволяют осуществлять криптоплатежи. Instagram уже тестирует продажу NFT в приложении. Система блокчейн легла в основу создания идеи новой интеграции всемирной паутины Web3.0.

Крупнейший банк Японии, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), планирует предоставлять финансовые услуги через Метавселенную уже в 2023 году. А самый известный польский банк PKO Bank Polski объявил об открытии первого банковского отделения в Метавселенной.

Что касается Украины, то украинских финтех-рынок не только не отстает, но и находится в авангарде цифровой революции, удивляя мир успешной реализацией ряда новаторских цифровых решений. Чего только стоит проект Министерства цифровой трансформации «Государство в смартфоне — Дия», от которого у европейцев дух перехватывает от восторга.

В интеграции классических финансовых продуктов с ультрасовременными технологиями рождается цифровое финансовое будущее. В этом году именно в Украине появилась первая легальная криптокарта, которая стала результатом совместных усилий компании Weld Money и Unex Bank. Это уникальный на сегодняшний день high-tech продукт, сочетающий в себе традиционный банкинг и криптотехнологии.

У самой крупной в мире криптобиржиBinance, которая в 2021-м начала тестировать оплаты криптой через свой криптопроцессинг BinancePay, на сегодняшний день уже есть успешные реализации оплаты криптовалютой в тандеме с крупными украинскими ритейлерами: Фокстрот, Wog, Varus. А в сентябре текущего года Binance объявили об интеграции с государственным сервисом «Дия», в части верификации пользователей.

Кстати, уже 18-го ноября в Киеве в живом офлайн-формате пройдет конференция FinTech Ukraine 2022, где участники смогут узнать все детали и нюансы реализации вышеупомянутых проектов непосредственно от их создателей и менеджеров, ответственных за внедрение.

Об особенностях интеграции BinancePay Украине расскажут Егор Аветисов, руководитель по стратегическим партнерствам в Украине и Центральной Европе Binance, совместно со своим партнером — руководителем центра электронного бизнеса Varus Олегом Спириным.

Историей запуска уникального криптокарточного продукта, первого инструмента, объединяющего классический банковский платежный сервис с функцией доступа к разным криптобалансам на разных биржах и в разных блокчейнах, поделится один из трех основателей и СЕО Weld Money Алексей Бобок.

Изюминкой конференции станет дискуссия по теме «Цифровые технологии, меняющие финансовый мир». В ходе живого общения руководители и топ-менеджеры ведущих финтех-компаний поделятся собственным опытом успешного выживания во времена турбулентности:

какие современные цифровые решения, технологии, продукты, процессы внедряют;

по каким технологиям видят потенциал для успеха;

в какие критически важные инновации готовы инвестировать уже сейчас для поддержки своей будущей траектории

Среди участников дискуссии:

президент ассоциации ВАФК Алла Савьюк;

руководитель проекта NEOBANK Оксана Мунтян;

директор направления Big Data в Киевстар Андрей Железняк;

кофаундер проекта Weld Money Алексей Бобок;

директор Авентус Украина Владимир Довгаль;

начальник управления развития продуктов и процессов департамента стратегического развития NovaPay Алексей Пивень.

Больше о программе, спикерах и условиях участия по ссылке

В диджитал-мире невероятное количество возможностей. Если вы готовы расширить круг знакомств, узнать, куда смотрят лидеры, и как развивается отрасль, эта конференция точно для вас.

Конференция проходит при поддержке:

Identomat — компании, которая специализируется на проверке личности и KYC

Источник: МинФин