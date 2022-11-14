Главное за понедельник: $6 миллионов от Британии, переговоры с МВФ и скачок евро

Британия выделит 5 миллионов фунтов на восстановление энергосистемы Украины

Глава МИД Великобритании Джеймс Клэверли анонсировал первый транш в рамках британского финансирования для Фонда энергетической поддержки Украины.

Все о курсе валют за 2 минуты. «Минфин» запустил подкаст «Прямо по курсу»

«Минфин» запустил подкаст «Прямо по курсу»: Все о курсе валют за 2 минуты. Мы делаем это для тех, кому удобнее слушать наши валютные выпуски. Курсовые новости будут выходить ежедневно — утром и вечером, средней продолжительностью — 2 минуты. Сейчас на платформах уже есть выпуски.

Сегодня стартовал следующий раунд переговоров с МВФ — Пышный

Сегодня стартовал следующий раунд переговоров с Международным валютным фондом.

Расскажи о своем опыте снятия валюты с депозита: «Минфин» продолжает проект «Экспертиза потребителя»

Недавно «Минфин» запустил новый проект «Экспертиза потребителя». Мы просим своих читателей рассказать о своем опыте использования финансовых продуктов и готовы задавать банкам и разработчикам новых продуктов самые неудобные вопросы, которые хотели задать вы. Отзывы помогают определить сильные и слабые стороны продукта и облегчить выбор другим потребителям.

Технологический сектор растет, криптоиндустрия ищет новое дно: падения и взлеты прошлой недели

С 7 по 11 ноября американские фондовые индексы продемонстрировали самый высокий недельный прирост за последние пять месяцев. К моменту закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 3,7%, S&P 500 — на 5,54%, NASDAQ Composite — на 7,35%. Этому способствовали надежды на дальнейшее снижение инфляции в США. Среди лидеров роста — акции крупных технологических компаний. О самых больших успехах и неудачах на рынке акций «Минфину» рассказал инвестиционный аналитик Олег Лысенко.

Курс доллара и евро на этой неделе: что создаст позитивный настрой на валютном рынке

Украинский валютный рынок никогда нельзя было назвать спокойным, а сейчас — тем более. Но успехи ЗСУ по деоккупации Херсона и других районов Украины в сочетании с заявлениями Евросоюза и США по финансовой поддержке нашей страны создают позитивный настрой на валютном рынке этой недели.

Источник: МинФин