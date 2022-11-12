Для жителей временно оккупированных территорий планируют изменить правила назначения пенсий

Для украинцев, проживающих на временно оккупированной или на территории, где ведутся боевые действия, планируют изменить правила назначения выплат пенсии по возрасту и по инвалидности. Соответствующий законопроект № 8198 о внесении изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» зарегистрирован в Верховной Раде 10 ноября.

Фото: slovoidilo.ua

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Подробности

Согласно пояснительной записке к проекту закона предусматривается, что временно, на период действия военного положения в Украине или в отдельных ее местностях и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, пенсия по возрасту и по инвалидности лицам, проживающим на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, назначается со дня, следующего за днем достижения лицом пенсионного возраста, или соответственно установление инвалидности органами медико-социальной экспертизы, независимо от срока обращения за пенсией.

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Сейчас, согласно действующим нормам, пенсия по возрасту и по инвалидности назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста (установление инвалидности), если обращение за пенсией состоялось не позднее трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста.

Напомним

Ранее Минфин писал, что Кабмин поручил выплачивать пенсии на деоккупированных территориях без обращений граждан.

Источник: МинФин