Финансы

Финляндия выделит 7 миллионов евро на транспортировку украинского зерна в страны Африки

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 10 ноября, 2022
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Финляндия предоставит выделить Мировой продовольственной программе почти 7 миллионов евро на транспортировку украинского зерна в страны Африканского Рога. Об этом сообщает финское издание Yle.

Фото: pixabay.com

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Соответствующую гуманитарную помощь предоставит Министерство иностранных дел Финляндии. Страна выделит 15,7 млн евро африканским странам, особенно зависящим от импорта зерна из Украины и на которые особенно сильно влияют негативные последствия российской военной агрессии.

Из этой суммы около 7 млн евро пойдет на поддержку транспортировки зерна по линии ВВС, а остальные будут направлены на увеличение гуманитарной помощи для стран Африканского Рога, в частности Сомали.

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Издание также напомнило, что финскую гуманитарную помощь другим странам, кроме КПН, доставляет также Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Красный Крест Финляндии и Международный комитет Красного Креста.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 10 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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