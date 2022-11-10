Эксглава НБУ Шевченко прокомментировал информацию по избранию меры пресечения

Эксглава Нацбанка Кирилл Шевченко, объявленный в международный розыск, прокомментировал информацию по избранию меры пресечения на своей странице в Facebook.

Фото: bank.gov.ua

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Подробности

Шевченко отметил, что с начала реанимации дела Укргазбанка он делал все возможное для сотрудничества со следствием.

«Призвал правоохранительные органы к честной игре и незаангажированности процесса. Но, учитывая развитие событий, в прозрачности заинтересован только я», — подчеркнул он.

Прямой язык

Итак, по существу:

1. Прокурором в антикоррупционный суд было подано ходатайство об избрании мне меры пресечения в виде содержания под стражей (без возможности определения залога).

В то же время прокурор странным образом забыл предоставить копию этого ходатайства и 10 томов приложений моему защитнику, что должно предшествовать представлению такого документа в суд. Согласно требованиям процессуального законодательства, предоставление копии ходатайства стороне защиты — обязательно.

2. Копии этих документов удалось получить только после вмешательства суда. При этом ходатайство и 10 томов дела были получены поздно вечером в канун судебного заседания, а именно заседание назначено на 8:30 следующего дня.

Возможно ли за это время проанализировать около 5 тысяч листов и подготовить позицию защиты — вопрос не столько сомнительный, сколько риторический.

3. Во время утреннего судебного заседания адвокатом было заявлено ходатайство о моей готовности и желании принять участие в судебном процессе в режиме видеоконференции. А также — просьба предоставить больше времени для проработки 5 тысяч листов материалов дела.

Ни одно из ходатайств удовлетворено не было. Суд почему-то решил, что моему единственному защитнику было достаточно отведенного времени — одной ночью — для обработки материалов и подготовки возражений к ходатайству.

А мое присутствие на заседании — лишнее и не такое уж и нужное. Я убежден, публичность — лучшая гарантия незаангажированности рассмотрения дела. Я буду использовать все возможные каналы связи и коммуникаций, чтобы эту публичность обеспечить.

Предыстория

6 октября Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении главе Национального банка Кириллу Шевченко. Уголовное производство против него касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк.

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Позже Шевченко в Facebook написал, что информация об объявлении подозрения стала для него неожиданной — он узнал ее из СМИ, находясь за границей на лечении.

Прокурор САП заявил, что 20 сентября Шевченко выехал из Украины по служебному паспорту в командировку в Лондон. Командировка завершилась через день, однако в Украину он не вернулся. Эксглава НБУ самостоятельно отправил себя в отпуск: сначала до 30 сентября, а затем продлил его до 7 октября.

Также прокурор сообщил, что Шевченко отказывается предоставить следствию номер своего телефона и адрес электронной почты, хотя подозрение ему точно известно, о чем он сам пишет в фейсбуке.

28 октября Шевченко вызвали на допрос в качестве подозреваемого. Поскольку он не пришел, НАБУ и САП объявили его в международный розыск, до этого он находился только в национальном розыске. По словам прокурора, Шевченко уклоняется от следствия и суда.

Источник: МинФин