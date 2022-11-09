Финансы

Украина начала отбор газа из хранилищ. Это самое позднее начало отбора за десятилетие

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 9 ноября, 2022
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«Укртрансгаз» начал отбор газа из подземных хранилищ. Старт сезона отбора 2022/2023 пришелся на 7 ноября, и это самое позднее официально зафиксированное начало отбора газа за последнее десятилетие. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: atn.ua

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Отбор газа ведется на одном газохранилище, которое было выбрано для старта отбора из-за максимальной гибкости в регулировании технологических режимов. Таким образом, оператор газохранилищ сможет оперативно реагировать на потребности системы и населения страны во время смены сезонов.

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Рекордно поздний старт отбора в этом году связан с несколькими основными факторами:

  • благоприятные погодные условия и относительно высокая температура воздуха в осенние месяцы;
  • повышением интереса к закачке газа в украинские подземные хранилища со стороны компаний-нерезидентов;
  • общим сокращением уровня энергопотребления в Украине.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 9 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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