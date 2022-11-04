Правительство направило более 34 миллионов на компенсацию расходов за временное размещение ВПЛ

Из резервного фонда Госбюджета направлено более 34,1 млн грн на возмещение коммунальных расходов за июль общинам, бесплатно приютившим внутренних переселенцев в коммунальных и государственных учреждениях, а также частных учебных заведениях. Соответствующее распоряжение правительство одобрило на заседании 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Фото: 24tv.ua

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Подробности

«В июле было привлечено около 6,2 тысячи учреждений коммунальной и государственной форм собственности и предоставлено убежище более 97,6 тысячи гражданам. В целом, за восемь месяцев войны, в общинах по всей Украине было размещено около 1,6 млн. вынужденных переселенцев», — заявил и.о. Министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский.

Отметим, что с начала войны общинами было организовано в зданиях государственной, коммунальной и частной собственности более 163 тысяч мест для проживания ВПЛ.

Проект распоряжения разработан на основе обобщенной Минрегионом информации, полученной от областных военных администраций и профильных министерств. Компенсация направляется на покрытие расходов на воду, свет, газ, вывоз мусора, а также покупку дров, пеллет (топливных гранул) и угля.

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Напомним

Ранее Кабинет министров внес изменения в Порядок и условия предоставления компенсации за потребленные коммунальные услуги за размещение внутренне перемещенных лиц в зданиях (помещениях) объектов государственной, коммунальной и частной собственности в период военного положения.

Теперь, начиная с 1 сентября, компенсацию на оплату коммунальных услуг могут также получать юридические и физические лица предприниматели, предоставившие бесплатное временное жилье ВПЛ.

Минфин также писал о том, что внутренне перемещенные лица, которым не удалось оформить государственную помощь до 30 апреля через приложение Действие, смогут повторно подать заявку до 1 декабря.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин