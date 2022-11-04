Финансы

Правительство направило более 34 миллионов на компенсацию расходов за временное размещение ВПЛ

Photo of Admin Admin Send an email 32 минуты agoОбновлено: 4 ноября, 2022
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Из резервного фонда Госбюджета направлено более 34,1 млн грн на возмещение коммунальных расходов за июль общинам, бесплатно приютившим внутренних переселенцев в коммунальных и государственных учреждениях, а также частных учебных заведениях. Соответствующее распоряжение правительство одобрило на заседании 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Фото: 24tv.ua

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«В июле было привлечено около 6,2 тысячи учреждений коммунальной и государственной форм собственности и предоставлено убежище более 97,6 тысячи гражданам. В целом, за восемь месяцев войны, в общинах по всей Украине было размещено около 1,6 млн. вынужденных переселенцев», — заявил и.о. Министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский.

Отметим, что с начала войны общинами было организовано в зданиях государственной, коммунальной и частной собственности более 163 тысяч мест для проживания ВПЛ.

Проект распоряжения разработан на основе обобщенной Минрегионом информации, полученной от областных военных администраций и профильных министерств. Компенсация направляется на покрытие расходов на воду, свет, газ, вывоз мусора, а также покупку дров, пеллет (топливных гранул) и угля.

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Напомним

Ранее Кабинет министров внес изменения в Порядок и условия предоставления компенсации за потребленные коммунальные услуги за размещение внутренне перемещенных лиц в зданиях (помещениях) объектов государственной, коммунальной и частной собственности в период военного положения.

Теперь, начиная с 1 сентября, компенсацию на оплату коммунальных услуг могут также получать юридические и физические лица предприниматели, предоставившие бесплатное временное жилье ВПЛ.

Минфин также писал о том, что внутренне перемещенные лица, которым не удалось оформить государственную помощь до 30 апреля через приложение Действие, смогут повторно подать заявку до 1 декабря.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 32 минуты agoОбновлено: 4 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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