Доллар продолжит укрепляться и в первой половине 2023 года — Capital Economics

У ралли доллара есть больше возможностей для продолжения, поскольку усиливаются опасения по поводу глобальной рецессии, а ФРС продолжает свой ястребиный подход к сдерживанию инфляции. Об этом говорится в заметке Capital Economics.

Фото: depositphotos.com

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Укрепление доллара

По словам старшего рыночного экономиста Capital Economics Йонаса Голтерманна, валюта США продолжит укрепление в первой половине 2023 года.

Эксперт отметил, что ФРС, возможно, приближается к концу своего цикла ужесточения, но доллар может продолжить укрепляться даже после того, как будет достигнут пик процентных ставок.

Голтерманн объясняет силу доллара в конце цикла повышения ставок тем фактом, что совпадает с «неустойчивой экономикой и ухудшением аппетита к риску».

Поэтому доллар будет расти по мере увеличения спроса на «безопасные активы».

«Как правило, периоды ужесточения финансовых условий совпадали ранее с трендом укрепления доллара», — отметил Гольтерманн.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в начале недели индекс доллара смог восстановиться до свежих максимумов за последние 4 сессии в районе 111,30, но давление на него сохраняется. Сильной поддержкой сейчас, похоже, есть отметка 109,50.

Тенденция к росту в ближайшей перспективе останется пока индикатор торгуется выше 8-месячной линии поддержки в районе 108,50, считают аналитики.

Дальнейший отскок вверх нацелит покупателей на область месячных максимумов в районе 114,00.

Источник: МинФин