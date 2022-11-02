В Киеве экстренно отключили электричество в нескольких районах из-за ремонта линии

В Киеве применили экстренное отключение электросети Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки в связи с ремонтом транзитной линии в области и перегрузкой линии. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские электросети.

Фото: pixabay.com

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Подробности

«Ремонт необходим, чтобы повысить надежность электроснабжения киевлян и жителей области», — заявили в компании.

Ориентировочное время выполнения работ — до конца дня.

«Отмечаем — это экстренное отключение, поэтому происходит вне графика», — добавили в ДТЭК.

Напомним

Компания ДТЭК Киевские электросети во вторник, 1 ноября, опубликовала новые графики отключений света, применяемых в случае распоряжения диспетчеров Укрэнерго.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин