Суд арестовал экс-главу Налоговой службы Романа Насирова. Залог — 523 миллиона

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в виде содержания под стражей до 17 декабря с альтернативой внесения залога в размере 523 млн грн. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Что известно

Если Насиров все же внесет рекордный в судебной практике залог, он должен будет придерживаться ряда обязанностей, в частности, не отлучаться из Киева без разрешения детективов, прокуроров или суда, воздержаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

При рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения прокурор сообщил о наличии у Насирова британского гражданства и двух квартир в Лондоне, которые он может использовать для проживания.

Кроме того, во время обыска у Насирова обнаружили заявление на репатриацию в Израиль, а жена Насирова с детьми перед началом полномасштабного вторжения выехала из Украины именно в Израиль. Сам же Насиров в период военного положения 5 раз выезжал за границу.

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В свою очередь защита Насирова настаивала, что действия по возмещению НДС были законными, а перечисление средств на указанные следствием компании было в рамках «нормальных хозяйственных отношений».

Предыстория

Как писал ранее «Минфин», 17 октября Насирову и его бывшему советнику сообщили о подозрении в получении $5,5 млн и более 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга Олега Бахматюка. К моменту преступления эта сумма составляла эквивалент 722 млн грн.

По версии следствия, за эти средства Насиров помог компаниям Бахматюка в ускоренном режиме получить возмещение НДС. В то время как другие компании, имея аналогичные основания для возмещения, не получали долгое время.

Помимо разоблаченных эпизодов, бывший глава ГФС с 2017 года является обвиняемым в нанесении более 2 млрд грн ущерба государству из-за принятия ряда безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами компаниям, задействованным в так называемой «газовой схеме».

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

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Источник: МинФин