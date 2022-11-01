Маск стал единоличным главой Twitter

Миллиардер Илон Маск распустил совет директоров приобретенной недавно им Twitter, став ее гендиректором. Об этом передает Reuters.

Фото: reuters.com

0

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

«Следующие лица, которые были директорами Twitter до вступления в силу слияния, больше не являются директорами Twitter: Брет Тейлор, Параг Агравал (бывший CEO компании), Омид Кордестани, Дэвид Розенблатт, Марта Лейн Фокс, Патрик Пичетт, Эгон Дурбан, Фей-Фей Ли и Мими Алемайеху», — говорится в сообщении.

Читайте: Илон Маск хочет ввести ежемесячную плату за знак верификации в Twitter — СМИ

Напомним

СМИ неоднократно писали о планах Маска провести массовые сокращения в Twitter.

На прошлой неделе The Washington Post со ссылкой на источники и корпоративные документы сообщила, что бизнесмен намерен уволить 75% из 7500 сотрудников компании.

Читайте: Илон Маск начал увольнять сотрудников Twitter

Маск в первый день после приобретения сократил часть руководящей команды Twitter, уволив генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала.

Источник: МинФин