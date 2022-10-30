Стало известно, какие отрасли экономики больше всего наполнили бюджет с начала года

За январь — сентябрь 2022 наибольшую долю в уплате налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины составляет уплата субъектами хозяйствования в отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 16,4% от общего сбора в бюджет. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Фото: slovoidilo.ua

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Подробности

Далее тройка отраслей выглядит следующим образом:

«Перерабатывающая промышленность» — 14,1%;

«Добывающая промышленность и разработка карьеров» — 13,2 %;

«Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — 11,8%.

Наибольший рост оплаты

Наибольший рост оплаты за 9 месяцев 2022 года по отношению к 9 месяцам 2021 года произошел в следующих отраслях:

«Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — рост в 2,2 раза или на 54,7 млрд грн;

«Снабжение электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха» — рост в 1,4 раза, или на 18 млрд грн;

«Финансовая и страховая деятельность» — рост в 1,3 раза, или на 12,9 млрд грн;

«Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — рост в 1,1 раза, или на 12,5 млрд грн.

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Уменьшение оплаты

Уменьшение уплаты за 9 месяцев 2022 года по отношению к 9 месяцам 2021 года произошло в следующих отраслях:

«Сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство» — на 24,1 %, или на 11 млрд грн;

«Перерабатывающая промышленность» — уменьшение на 21,8% или на 33,9 млрд грн;

«Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность» — на 15,7%, или на 9,3 млрд грн.

Источник: МинФин